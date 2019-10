Gefahr Kinderkrankheit Impfen bewahrt vor riskanten Krankheiten

Masern sind keine einfache Kinderkrankheit. Sie können zwar auch problemlos verlaufen, aber pro tausend Kinder können bis zu zwei eine Hirnentzündung erleiden, und die heilt in der Regel nicht folgenlos aus. Außerdem gibt es eine tückische Folgeerkrankung, die SSPE (Sklerosierende Subakute Panenzephalitis). Hierbei bleibt bei einem Kind, das beispielsweise mit neun Monaten an Masern erkrankt war, das Virus im Gehirn. Es kann passieren, dass es fünf oder sechs Jahre später langsam seine erlernten Fähigkeiten verliert, und innerhalb von wenigen Jahren an SSPE verstirbt (diese Krankheit ist in jedem Fall tödlich).