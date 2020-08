Das erworbene Immunsystem Kampf des lymphatischen Systems

"Die T-Zelle dockt an diese dendritische Zelle an, und bekommt nun Signale, sich zu vervielfältigen. Wenn dann viele Tausend oder Millionen Zellen ausgebildet sind, sogennante Klone, wandern sie an den Ort der Infektion zurück, um die erregerinfizierten Zellen zu töten. Oder sie wandern in die Lymphknoten, um dort B-Lymphozyten zu stimulieren, die dann große Mengen an Antikörpern produzieren, und zwar solche, die nur für dieses Bakterium oder Virus spezifisch sind, dessen Material es in den Lymphknoten hineingeschafft hat und von der T-Zelle erkannt wurde."