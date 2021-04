Immer mehr abgehängte Schülerinnen und Schüler Wie kann man die Defizite aufholen?

Anschluss verloren in der Corona-Pandemie? Dramatische Lernrückstände in den Kernfächern Mathe und Deutsch oder nur ein paar kleine unbedeutende Lücken? So viel steht jedenfalls jetzt schon fest: Bund und Länder müssen in den kommenden Monaten corona-bedingt massiv in Förderprogramme investieren. Den genauen Bedarf zu ermitteln, ist kniffelig. Aussagekräftige Daten fehlen. Und auch ein paar andere Fragen sind noch lange nicht geklärt: Wann und wie soll der Förderunterricht überhaupt stattfinden?