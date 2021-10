Im Wald, in den Bergen oder mitten in der Stadt Haben Sie sich schon mal verirrt?

Sie war zwei Tage und Nächte allein im Wald umhergeirrt - und hatte dabei letztlich zum Glück nur Kratzer und eine Unterkühlung erlitten. Der Fall der achtjährigen Julia aus Berlin hat die Menschen in Deutschland und Tschechien bewegt. Das Mädchen hatte sich beim Wandern verirrt. Schwer vorstellbar, was die kleine Julia durchgemacht haben muss. Hoffentlich nicht so dramatisch und lebensbedrohlich: Aber haben Sie schon einmal etwas Ähnliches erlebt?