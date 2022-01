Im dritten Anlauf Parteichef: Wird die CDU mit Friedrich Merz wieder stark?

Zweimal war er gescheitert: Erst an Annegret Kramp-Karrenbauer und dann an Armin Laschet. Diesmal stimmten knapp 95 Prozent der Delegierten für ihn. Friedrich Merz ist dort angekommen, wo er schon immer hinwollte: an der Spitze der CDU. Aber ist der 66-jährige wirklich der Mann für die Zukunft? Der Erneuerer, den die Partei so dringend braucht?