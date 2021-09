Personalmangel in der Gastronomie IAB-Experte schlägt Sozialversicherungsbonus vor

"200.000 Menschen mehr in der Langzeitarbeitslosigkeit als vor der Krise. Da würde ich auch die Politik dazu animieren, hier zum Beispiel auf Personalkostenzuschüsse zurückzugreifen," so Prof. Dr. Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs 'Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen' am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), einer Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit.