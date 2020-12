Kuturstaatsministerin Monika Grütters: Humboldt-Forum wird Rückgabe-Diskussion offen führen

Streitpunkt Aufarbeitung der Kolonialzeit

Die Diskussion über die Aufarbeitung der Kolonialzeit sei ein großes Thema für das Humboldt-Forum, so Grütters: "Seien wir mal ehrlich, die Aufarbeitung der Kolonialzeit ist in Deutschland ein blinder Fleck unserer Geschichtkultur. Deshalb ist es wichtig dass wir dort anschaulich machen, worum es geht." Bei ungeklärter Herkunft von Exponaten werde man offen mit der Diskussion über eine Rückgabe in die Herkunftsländer umgehen.