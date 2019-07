Veränderung an Haut und Nägeln Hühnerauge, Hornhaut, Nagelpilz

An Stellen, an denen der Fuß stärker belastet ist, so wie zum Beispiel an der Fußsohle, entstehen in der Regel Hautverhornungen (Hornhaut). Wer viel barfuß läuft, bei dem nimmt sie als Schutzfunktion automatisch zu.

Von: Beate Beheim-Schwarzbach