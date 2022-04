Gegacker allenthalben Ein Hühner-Panorama

Der Hahn - eine krähende Nervensäge?

In Ägypten wurde das Huhn nicht so sehr wegen seines schönen Gefieders geschätzt, sondern wegen des Lärms, mit dem der Hahn dem Sonnengott huldigte, bevor der überhaupt auftauchte. Das hat dem Ägypter religiös imponiert. Und warum auch nicht? Damals jedenfalls war die Hühnerwelt noch in Ordnung.



Heute langt ein einziges Kikeriki zur Unzeit, sprich in der Dunkelheit oder bei gerade heraufdämmernder Helligkeit, um die Gerichte zu beschäftigen – ja es genügt sogar schon der Zwerghahn in der Nachbarwohnung.



"Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Gockel ... Pardon, Nachbarn ... nicht gefällt!" Friedrich Schiller, Wilhelm Tell.



Oder, wie es der Dichter Manfred Hörstmann formuliert: "Stopft man seinen Haushahn aus, kommt man morgens später raus."



Wer aber ist der Böse? Der Hühnerhalter oder der genervte Nachbar, der akribisch Lärmprotokolle führt? Oder ist es vielleicht am Ende doch der Hahn?



Ein moderner Gockel hat jedenfalls hinsichtlich seiner Lautgebung der kommunal gültigen Geräuschtabelle zu entsprechen. Andernfalls wird er zu Tagessätzen verdonnert!