Bayern 2 präsentiert Hopfenplücker Festival 2020

Die musikalische Verschmelzung von Tradition und Moderne ist das Konzept des Hopfenpflücker Festivals im Thalmässinger Ortsteil Pyras. Am 17. und 18. Juli gibt’s dort Heimatsound-Konzerte mit Gankino Circus, DeSchoWieda, Pam Pam Ida und LaBrassBanda.

Die Hopfenernte im Spätsommer hat diesem Festival zu seinem Namen verholfen und die stetig wachsende Popularität der Heimatsound-Bewegung zu seinem Konzept: Bläser und tanzbare Rhythmen treffen aufeinander, Volksmusik und Pop haben während der zwei Festivaltage keinerlei Berührungsängste.

Einmal quer durchs Pop-Universum

Die Fexer

Das Festival punktet auch im dritten Jahr seines Bestehens durch eine wohldurchdachte Mischung aus überregional bekannte Heimatsound-Stars und beliebten Lokalgrößen. Zu letzteren zählt das Trio Hundsgrübbl, das mit Balladen und Moritaten beim Publikum punktet, selbstverständlich in breitem Fränkisch. Es ist ebenso zum dritten Mal dabei wie die großartig groovende Gypsy-Brass-Band Hip Da Banda oder die drei höchst virtuosen Bläser*innen von Die Fexer, die sich mit Tuba, Trompete und Kuhlohorn einmal quer durchs Pop-Universum blasen. Und dann sind da noch die immer gelb gekleideten Mahrsmännchen: Mitglieder populärer Bands wie Kellerkommando, Boxgalopp und Kapelle Rohrfrei jagen bei diesem Spaß-Projekt bekannte Melodien aus der Volksmusik und aus den Charts durch den Schredder und basteln daraus ein unterhaltsames Potpourri, das die Musiker völlig zu Recht "Gute-Laune-Mitsing-Mitspring-Musik" nennen.

Balkan Beats aus Franken

Gankino Circus

Wer "Franken außer Rand und Band" erleben will, sollte Gankino Circus unbedingt einmal live gesehen haben. Die vier Musiker aus Dietenhofen bieten neben Comedy und Kabarett eine aberwitzigen Musikmix aus Polka, Punk, Balkan Beats und Hochgeschwindigkeits-Jazz a la Hot Club de France. Da bleibt kein Auge trocken und die Beine wippen von ganz alleine!

Das gilt auch für die Auftritte des Erdinger Quartetts DeSchoWieda. Ihr bayerischen Versionen von Welthits wie Pitbulls "Timber" oder Luis Fonsis "Despacito" sind legendär, ihre vorzugsweise im fahrenden Auto aufgenommenen Videos werden hunderttausendfach geklickt, und auch eigene Songs wie "Easy Rider" oder "Monaco Franze" werden von Fans bei Konzerten begeistert mitgesungen.

Bairischer Glam-Rock und bläsergetriebener Groove

Pam Pam Ida

Mit Glam-Rock, Soul und einem in die Band integrierten Streichquartett hat Pam Pam Ida dem Heimatsound neue Dimensionen eröffnet. Ihre Lieder sind mit viel Gefühl aufgeladene Mini-Dramen, ihre Auftritte Achterbahnfahrten quer durch etliche Genres zeitgenössischer Popmusik. Da wundert es nicht, dass der stets perfekt gestylte Frontmann Andreas Eckert, der auch die Songs komponiert und textet, manchmal mit David Bowie verglichen wird.

LaBrassBanda

Der unbestrittene Höhepunkt des Festivals wird sicher der Auftritt von LaBrassBanda. Das stets barfuß und in Lederhosen auftretende Septett vom Chiemsee hat mit "Danzn" ein brandneues Album im Gepäck. Nach dem bläsergetriebenen, groovenden Titelsong zu urteilen, wird der Auftritt für Band wie Publikum sicher eine ziemlich schweißtreibende Angelegenheit werden.

Ambiente und Musik passen beim von Bayern 2 präsentierten Hopfenpflücker Festival optimal zusammen. Es findet am 17. und 18. Juli im Brauereigutshof in Pyras statt. Mit der in einer großen Scheune aufgebauten Bühne und dem mit Zeltdächern überspannten Biergarten bietet das Gelände Open-Air-Atmosphäre, ist aber gleichzeitig wettersicher.