Probleme durch Klimawandel Hopfenanbau in der Hallertau in Gefahr

"Dahoam ist, wo's nach Hopfa riacht." - Das steht auf Georg Prantls T-Shirt. Der Biobauer steht auf seinem Hopfenfeld in Rohr in der Hallertau , im größten zusammenhängenden Hopfenanbaugebiet der Welt. Um ihn herum: sieben Meter hohe Hopfenpflanzen in langen Reihen.

Neue Sorten für ein neues Klima

Für ihn und andere Hopfenbauern stellt sich die Frage: Kann der Hopfen auch in 30 Jahren noch so gut wachsen? "Es wird noch heißer, trockener oder auch nässer wie heuer", sagt Prantl. Wetter wie vor 50 oder 30 Jahren, das gebe es nicht mehr.

Forschung für die Hopfen-Zukunft



Nicht nur für Prantl, sondern für alle der gut 1000 Hopfenbauern in Deutschland ist die Klimakrise eine Herausforderung. Das Hopfenforschungszentrum in Hüll in der Hallertau tüftelt an Lösungen. Eine davon: neue Sorten. Einige hat das Zentrum schon entwickelt. Sie sind resistenter gegen Schädlinge und Krankheitserreger wie Pilze, die sich im heißeren Klima besonders wohlfühlen und ausbreiten.