Intelligenter Schwarm Wann stechen Honigbienen?

Aggressionen steigen im ganzen Volk

Über Pheromone steuern Bienen übrigens noch mehr in ihrem Bienenvolk. Zunächst mache das Verteidigungs-Pheromon der stechenden Bienen in der Umgebungsluft immer mehr Bienen aggressiv. Sie riechen sozusagen die Gefahr – die ja aber schon bekämpft wird. Ab einer bestimmten Konzentration nehme die Aggression im Bienenvolk dann wieder ab: "Also ein Peak, bei dem die Aggressivität am höchsten ist, und dann fällt die Aggressivität wieder runter," so Professor Thomas Müller.