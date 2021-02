Homosexualität heute Warum ist das Outing immer noch schwierig?

Das Coming-Out - Erfahrungen im Alltag?

Das Tagesgespräch schaut nicht nur auf die Filmbranche oder auf den Fußball, sondern auch ins alltägliche Leben im Büro, in der Schule oder in der Familie: Welche Sorgen und Bedenken gibt es vor einem Coming-Out? Welche Probleme waren am Ende doch nicht so schlimm? Von welchen persönlichen Erfahrungen können Sie erzählen?