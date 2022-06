"Spatzl, schau wia i schau!": Eine Hommage an den Schauspieler Helmut Fischer

Helmut Dietls Serie "Monaco Franze - Der ewige Stenz" hatte Helmut Fischer zum Star gemacht. Die Zeiten, in denen er sich mit kleinsten und kleinen Rollen abmühen musste, waren endgültig vorbei. Der Regisseur Helmut Dietl hatte im Schauspieler Helmut Fischer seinen kongenialen Partner gefunden. Im zehnteiligen "Monaco Franze" erzählten die beiden ein Stück ihres eigenen Lebens. Sie wuchsen in armen Verhältnissen auf, wurden ohne Vater groß. Jeder Tag war ein Kampf ums Überleben.

Der "Monaco Franze" wurde zur Rolle seines Lebens

Helmut Fischer als "Monaco Franze" beim Picknick mit jungen Mädchen im Englischen Garten

Als "ewiger Stenz" wurde Helmut Fischer berühmt, die Serie um den Frauenhelden Franz Münchinger war und ist Kult. In den zehn Folgen handelt der Monaco Franze nach dem Motto: "Ein bissel was geht immer." Seine Ehefrau beruhigt er mit treuem Augenaufschlag und dem legendären Satz: "Spatzl, schau wia i schau!"



Regisseur Helmut Dietl hat Helmut Fischer die Rolle auf den Leib geschrieben und ihn damit berühmt gemacht. Allerdings war der Schauspieler damals schon 57 Jahre alt! Von dem Zeitpunkt an konnte er sich die Rollen aussuchen, in denen er stets den charmanten Hallodri und Vorstadt-Casanova verkörperte, so zum Beispiel in der Serie "Die Hausmeisterin" mit Veronika Fitz und Ilse Neubauer.