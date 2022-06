Der König von Bairisch-Absurdistan Die zwei Leben des Fredl Fesl

"Ich hab mir nie gedacht, was ich mal machen möchte, sondern immer nur, was ich gerade mach, ob das passt."

Beginn einer reichlich ungewöhnlichen Karriere

Fredl Fesl, 1976 in der Musik-Senung "Liebe international"

Was Fredl Fesl anpackt, wird meistens schräg; manchmal sogar schief. Schon der Beginn seiner Karriere war reichlich ungewöhnlich. Als junger Mann in den 1970er Jahren hatte er abends oft einen Gitarrenkoffer bei sich, um den Eintritt in die Musikkneipen Münchens zu sparen. Einmal aber erwischte es ihn doch: auf der Kleinkunstbühne des „Song Parnass“. Er sollte einspringen – die Musiker des Abends hatten eine Autopanne.



Fesl nahm die Herausforderung an und begeisterte sein Publikum mit minutenlangen Vorreden und eher kurzen bayerischen Liedern. Beides war geprägt von einem absurd erscheinenden Witz, der nur auf den ersten Blick harmlos daherkommt.