Twitter-Kampagne für mehr Homeoffice Was der Hashtag #MachtBuerosZu über die Arbeitswelt verrät

Der Hauptgrund sind Vorgesetzte, die auf Präsenz bestehen. Da kommen so Sachen wie: "Mein Chef sagt, Homeoffice sei wie Urlaub. Da kann man niemanden kontrollieren. Da weiß man gar nicht, was die Leute machen. Da wird nicht konzentriert gearbeitet“. Das ist der Haupttenor. Dann kommen Argumente wie: "Wenn wir zu Hause arbeiten, bräuchten wir eine VPN-Verbindung für eine sichere Internetverbindung. Das kostet zehn Euro im Monat. Das will man uns nicht zahlen.“ Oder so Sachen wie: "Wir sind gerade in neue Räume gezogen, die sollen jetzt nicht leer stehen.“