Statt Pendeln Homeoffice gegen den Klimawandel

In Bayern fahren zwei Drittel der Menschen mit dem Auto zur Arbeit. Vor allem in den Ballungszentren belasten Autoabgase der Pendler massiv die Umwelt. Flächendeckendes Homeoffice könnte das CO2-Problem lösen. Doch wie realistisch ist das?

Zäh wie Kaugummi schiebt sich die Autokolonne jeden Morgen aus dem Münchner Umland in Richtung Stadtmitte. Gerade hat die Zahl der Berufspendler in der bayerischen Landeshauptstadt einen neuen Höchststand erreicht: Knapp 400.000 Menschen fahren täglich für die Arbeit nach München, die meisten von ihnen mit dem Auto. Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl um ein Drittel gestiegen.

Pendeln verursacht Stau, Stress und Schmutz

Viele Pendler würden gern auf den täglichen Weg zur Arbeit verzichten, denn die Fahrt im stockenden Morgenverkehr kann Berufstätige schon früh die Nerven kosten. Und auch erhebliche Belastungen für das Klima sind mit dem Pendeln verbunden: Bei einem Arbeitsweg von nur zehn Kilometern bläst ein Pkw im Durchschnitt 3,5 Kilogramm CO2-Emissionen pro Tag in die Luft.

Wenig Akzeptanz für emissionsfreies Arbeiten

Verkehrsstau in München: Ein Albtraum für viele Pendler.

Mit Homeoffice ließe sich diese Klimabelastung vermeiden: Wer nicht zur Arbeit fährt, verpestet auch nicht die Umwelt. Die Zahl der Angestellten, die von zu Hause aus arbeiten, wächst laut einer Studie des Deutschen Instituts für Arbeit aber nur langsam: Derzeit nutzen zwölf Prozent der Arbeitnehmer diese Möglichkeit. Für die meisten ist Homeoffice derzeit noch keine Alternative. Das liegt unter anderem an der fehlenden Akzeptanz bei vielen Arbeitgebern und in der Politik. So lehnt Wirtschaftsminister Peter Altmaier einen Rechtsanspruch auf Heimarbeit strikt ab.

Mangelnde Infrastruktur erschwert Arbeit im Homeoffice

Die wichtigste Voraussetzung für das Arbeiten ist jedoch schnelles Internet, denn die meisten Bürotätigkeiten finden am Computer statt und verlangen daher eine stabile Verbindung zu den zentralen Netzwerken der jeweiligen Firmen. Obwohl Bayern im bundesweiten Vergleich eine Spitzenposition beim Breitbandausbau einnimmt, gibt es in vielen ländlichen Regionen noch kein gutes Netz.

Alternativen zum Auto schaffen

Straßenbahn in Würzburg

Wenn die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden, kann Homeoffice durchaus eine Möglichkeit sein, um die Umweltbelastung durch Pendler zu minimieren. Allerdings wird nicht jeder Arbeitnehmer dieses Angebot für sich nutzen können, da sich beispielsweise Berufe in der Pflege oder in Kindertagesstätten nicht von zu Hause aus erledigen lassen. Bis es so weit ist, könnte der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs bereits eine Entlastung für das Klima bringen. Attraktivere Angebote wie die 365-Euro-Tickets in Würzburg können für Pendler ein Anreiz sein, das Auto stehen zu lassen und stattdessen in die Bahn oder den Bus zu steigen.