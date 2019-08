Holzfäller und Goldwäscher auf dem Vormarsch Raubbau am Amazonas-Urwald

Das Amazonasgebiet ist in akuter Gefahr. Viehzüchter, Holzfäller, Sojapflanzer und Goldwäscher dringen immer tiefer in den Wald vor. Brasiliens neuer Präsident Bolsonaro hat nichts für den Schutz der Wälder oder für indigene Völker übrig: Er spricht sich immer wieder dafür aus, das Amazonasgebiet zu erschließen, auszubeuten, nutzbar zu machen. Diesen steigenden Druck bekommen die Menschen, die den Wald schützen und verteidigen wollen, inzwischen jeden Tag deutlich zu spüren.

Der Rio São Sebastião bildet eine scharfe Grenze. Dichter, üppiger Wald am linken Ufer, Baumriesen deren Äste und Lianen ins Wasser greifen. Am rechten Ufer dagegen: Kahlschlag und struppiges Weideland. Einzelne verkohlte Stämme ragen mahnend in den Himmel. Und ein Stück weiter: Krater, tiefe schlammige Tümpel, große Sandhaufen. Hier haben illegale Goldgräber die Landschaft durchwühlt.

Lebensraum der Indigenen: der Regenwald verschwindet

Kawore, der Kazike im Dorf

"Holzfäller, Goldsucher, Holzhändler - hier fallen viele nicht-indigene Eindringlinge in unser Gebiet ein. Sie dringen hier ein, und so fängt das Problem an. Danach holzen die Großgrundbesitzer alles ab, um große Weideflächen für ihr Vieh zu schaffen", erklärt Kaworé. Er ist der Kazike, der Häuptling eines Indigenen-Dorfs in der Nähe.

Das Gebiet am linken Ufer des Flusses gehört dem Volk der Parakanã. Doch die "Betreten verboten"-Schilder werden zuletzt immer öfter missachtet. Trampelpfade führen ins Unterholz. Im Wald sind Lichtungen zu erkennen. Die Agrargrenze, die Grenze zwischen landwirtschaftlich genutztem Land und dem Regenwald verschiebt sich immer weiter nach Norden.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro

Hier am Rio São Sebastião heißt das: In das Land der Parakanã mit seinen noch weitgehend intakten Wäldern machen sich zunehmend Fremde breit. Die Zahl der Eindringlinge habe sich vervielfacht. Sie fühlten sich regelrecht ermuntert von der neuen Regierung unter Präsident Bolsonaro, sagt Kaworé. Und ergänzt: "Das geht schon lange so. Das passierte auch schon unter Ex-Präsident Lula da Silva, der unser Gebiet unter Schutz gestellt hat. Aber die neue Regierung von Bolsonaro fordert die Viehzüchter geradezu auf, in unser indigenes Gebiet einzudringen. Und sie holzen viel unberührten Urwald ab."

Bolsonaro will neue Straßen, neue Staudämme, neue Bergwerke

Hinterlassenschaften der Goldsuche

Brasilien habe ohnehin so viel Wald, viel mehr als andere Länder, wischt Präsident Bolsonaro die Bedenken beiseite. Umweltauflagen und Naturschutzgebiete hält er für Hindernisse, die die Entwicklung Brasiliens verzögern. Er setzt voll auf den Bau neuer Straßen, neuer Staudämme, neuer Bergwerke – auch und gerade im Amazonasgebiet, dem größten Regenwald der Welt, der Lunge der Erde.

Am Rio São Sebastião ist das größte Problem das Vordringen der Goldschürfer, sagt José Cleanton Curioso vom CIMI, dem Indigenen-Missionsrat der katholischen Kirche. "Für uns ist heute die Aktivität der Goldgräber das eigentliche, große Risiko. Sie richten gewaltige Schäden an. Das Quecksilber in den Flüssen, ihre Verschmutzung – die Fische sterben. Und seit dem Antritt der neuen Regierung haben diese Aktivitäten enorm zugenommen", warnt José Cleanton Curioso.

Die Wahl eines Präsidenten, der sich selbst als Garimpeiro, als Goldschürfer bezeichnet und der den Amazonasraum ausbeuten will, haben offenbar viele als Freibrief verstanden. Ein Eindruck, den auch Marcelo Salazar bestätigt. Er arbeitet für das Instituto Socioambiental, das die Auswirkungen der Ausbeutung des Amazonasgebiets untersucht. "Die Abholzung hat dieses Jahr ziemlich zugenommen, eigentlich schon seit Ende letzten Jahres, als klar wurde, dass die neue Regierung kommt. Seitdem glauben viele, sie könnten nach Belieben abholzen und Land besetzen und deswegen sind verschiede Gebiete jetzt noch stärker in Gefahr", sagt Marcelo Salazar.

Sojaplantagen und Viehweiden auf gerodeten Flächen

Selbst nördlich des Amazonas, wo die Wälder noch immer kaum erschlossen sind, breiten sich Sojaplantagen und Viehweiden auf gerodeten Flächen aus. Tatsächlich nimmt die Abholzung im Regenwald Brasiliens schon seit einiger Zeit wieder zu – nach jahrelangem Rückgang. Umweltschützer haben schon vor der Wahl Bolsonaros Alarm geschlagen. Doch jetzt dürfte es noch schlimmer werden. der neue Präsident wird nichts unternehmen, um diesen Trend wieder umzukehren. Er hat angekündigt, keinen Fußbreit mehr für Indigenen-Reservate oder Naturschutzgebiete auszuweisen.