Holocaust-Gedenken ohne Zeitzeugen Holocaust-Gedenken ohne Zeitzeugen: Wie kann die Erinnerung lebendig bleiben?

In Flossenbürg tagen seit gestern Vertreter der KZ-Gedenkstätten aus ganz Deutschland - es geht unter anderem um neue Formen des Gedenkens. Wie kann Erinnerung lebendig bleiben? Diskutieren Sie mit unter 0800 - 94 95 95 5.

Anfang der Woche hatte das "Zentrum für politische Schönheit" zwischen Bundestag und Kanzleramt eine Stahlsäule zum Gedenken an NS-Opfer installiert. In der Säule befinden sich nach Angaben der Gruppe auch Asche und Knochenreste von Holocaust-Opfern. Mit der Aktion solle vor einer Zusammenarbeit von CDU/CSU mit der AfD auf Bundes- und Landesebene gewarnt werden. Nach heftiger Kritik entschuldigte sich die Gruppe am Mittwochnachmittag bei Holocaust-Überlebenden und Angehörigen von NS-Opfern.

In Flossenbürg tagen derzeit Vertreter von KZ-Gedenkstätten in ganz Deutschland. Es geht um moderne Formen der Erinnerungskultur wie auch um den 75. Jahrestag der Befreiung, der im kommenden Jahr begangen wird.

Zu Gast bei Moderator Michael Zametzer ist Prof. Manfred Seidenfuß, Historiker, Pädagogische Hochschule Heidelberg. Telefonisch zugeschaltet ist Dr. Jörg Skriebeleit, Leiter Gedenkstätte Flossenbürg.

