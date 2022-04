Hollywood im Isartal Wie der Western nach Bayern kam

Die Isar bei Grünwald, ein sonniger Tag im Frühsommer 1918, perfekt für einen Sonntagsspaziergang. Plötzlich peitschen Gewehrschüsse. Ein Mann mit Cowboyhut und Waffe in der Hand bricht aus dem Gebüsch. Rufe schallen, man hört Pferdegetrappel. Ein Reiter kommt den Weg entlang galoppiert, mit nacktem Oberkörper und Federschmuck in den langen schwarzen Haaren, das Gesicht mit dunkler Farbe beschmiert. Schüsse, ein Cowboy und ein – Indianer? Geschockte Anwohner alarmieren die Polizei.

"Die Leute, die da g‘wohnt haben, haben gar nicht richtig mitbekommen, was da eigentlich los ist, und haben vorsichtshalber die Polizei geholt. Manchmal gab’s sogar Verhaftungen und ähnliches, weil da irgendwelche seltsam verkleideten Leute durch die Wälder geschlichen sind und die Anwohner nicht wussten, was da überhaupt dahintersteckt."

Nach dem Ersten Weltkrieg fehlen die Filme aus Hollywood

Broncho Billy, Gilbert Anderson (Filmplakat, ca. 1915)

Frühjahr 1918: Der erste Weltkrieg geht in seine entscheidende Phase. Seit die USA ein Jahr zuvor in den Krieg eingetreten sind, taumeln das deutsche Kaiserreich und seine Verbündeten der Niederlage entgegen. Die deutschen Städte blieben bislang verschont, so auch München. Doch die USA haben ein Wirtschaftsembargo verhängt.



Plötzlich mangelt es an vielem, Lebensmittel, Gebrauchsgüter und Rohstoffe, wie Baumwolle zum Beispiel. Und es mangelt an einem Stoff, den vor allem junge Leute schmerzlich vermissen: Kinofilme aus Hollywood. Schon zu dieser Zeit sind vor allem Western populär, mit Serienhelden wie Broncho Billy und Tom Mix. Sie fehlen nun.