Es ist nie zu früh Kümmern Sie sich schon um Ihre Rente?

Es geht um viel Geld - und bei vielen Rentern liegen die Nerven inzwischen ziemlich blank. Der Streit um eine mögliche Doppelbesteuerung von Altersrenten geht in die nächste Runde - jetzt prüft der Bundesfinanzhof den Sachverhalt. Denn: Eine Doppelbesteuerung wäre verfassungswidrig. Offen ist, ob sie tatsächlich vorliegt.

