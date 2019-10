Theodor Hierneis Koch des Märchenkönigs

Ob in Schloss Neuschwanstein oder in Linderhof – wenn Bayerns Märchenkönig Ludwig II. speiste, durfte es an nichts fehlen. Eine ausgezeichnete Schule für den angehenden Koch Theodor Hierneis, der später in München ein Delikatessengeschäft eröffnete.

► Theodor Hierneis (1/2) ◄

► Kochen für den Märchenkönig ◄

Einerlei, in welchem seiner vielen Schlösser er sich gerade befand, wenn Seine Majestät König Ludwig II. zu speisen wünschte, wurde alles aufgefahren, was die royale Küche hergab.



Wie die Tafelfreuden Seiner Majestät aussahen, zu deren Lieblingsspeisen "Hechtenkraut" gehörte – das und vieles mehr erfährt man aus den Lebenserinnerungen von Theodor Hierneis, der einst als Küchenjunge am bayerischen Königshof gearbeitet hatte.



(Sendung: 25. Dezember 2018 | 13.05-13.30 Uhr | Bayern 2)

"Hechtenkraut" - des Königs Leibspeise Ein Hecht auf Beutefang Rezept Hechtenkraut für 4-6 Personen

600g Hechtfleisch (aus dem Fischladen)

400g Sauerkraut

400g gekochte, zerdrückte Kartoffeln

100g Sauerrahm

100 ml Milch

1 TL Butter

1 TL Mehl

Semmelbrösel

Salz und Pfeffer



Zubereitung des Hechtenkrauts:

Das Hechtfleisch mit dem Sauerkraut, Sauerrahm und den durchgedrückten Kartoffeln vermischen, gut salzen und pfeffern. In einer Pfanne die Butter schmelzen. Das Mehl mit einem Holzlöffel einrühren und leicht anbräunen. Mit der Milch ablöschen und eine sämige Bechamelsauce herstellen. Die Hechtenkrautmasse in eine feuerfeste Form geben und mit der Bechamelsauce übergießen. Dann mit den Semmelbröseln bestreuen und bei 180 Grad im Ofen 25 Minuten goldbraun backen.

► Theodor Hierneis (2/2) ◄

► Vom Hofkoch zum Delikatessenhändler ◄

Die Lebenserinnerungen, in denen Theodor Hierneis von seiner Zeit als Kücheneleve am Hofe von Ludwig II. erzählt, sind eine wichtige Quelle für das Alltagsleben am Hof des Märchenkönigs. Immer wieder werden sie bei Führungen durch Ludwigs Schlösser zitiert.



Dennoch war bisher über das Leben des Verfassers nur wenig bekannt. Theodor Hierneis ging nach seiner Ausbildung am Münchner Hof in die kaiserliche Hofküche nach Berlin. Nach seiner Rückkehr eröffnete er in München ein Delikatessengeschäft.



In den 1930er Jahren verfasste Hierneis seine Memoiren. Sie wurden später für Jürgen Syberberg zur Grundlage seines Films "Th. Hierneis oder: Wie man ehem. Hofkoch wird".



(Sendung: 26. Dezember 2018 | 13.05-13.30 Uhr | Bayern 2)

Ludwig II. – sein Leben, seine Zeit

Buchtipp: König Ludwig II. speist: Erinnerungen seines Hofkochs Theodor Hierneis

Autor: Theodor Hierneis

Theodor Hierneis Gebundene Ausgabe: 96 Seiten

96 Seiten Verlag: Stiebner; Auflage: 2. (1. September 2013)

Stiebner; Auflage: 2. (1. September 2013) ISBN-10: 9783830710516

9783830710516 ISBN-13: 978-3830710516

978-3830710516 ASIN: 3830710518