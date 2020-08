175 Jahre Ludwig II. Haben Herrscherhäuser noch eine Bedeutung?

Die nachgewiesenen Infektionen mit dem Corona-Virus steigen wieder an. Auch wenn die Gesundheitsversorgung noch lange nicht an die Grenze ihrer Kapazitäten gekommen ist, beobachtet Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) die aktuelle Entwicklung mit Sorge. Ministerpräsident Markus Söder warnte vor einer zweiten Welle. Inzwischen schließt Bayern neue Regeln für private Feiern wie Hochzeiten, Geburtstage und Jubiläen nicht mehr aus.

Was denken Sie?

Lassen sich private Feiern womöglich durch eine strengere Personenobergrenze sicherer machen? Wie sind Ihre Erfahrungen mit Hygienevorschriften in geschlossenen Räumen? Was lässt sich umsetzen, was eher nicht? Muss vielleicht strenger kontrolliert oder lieber gleich rigoros verboten werden? Was meinen Sie?

Zu Gast bei Bayern 2-Moderatorin Stephanie Heinzeller war Christian Bernreiter, Präsident des Bayerischen Landkreistags.

