Resilienz und Gesundheit Hilft Resilienz beim Genesen?

Der Zusammenhang liegt wohl darin, dass eine solche positive Einstellung zusätzlichen Stress vermeidet und so der Genesung dient.

Der Umkehrschluss stimmt nicht

Daraus aber zu schließen, jeder, der länger oder schwerer krank ist, sei selber schuld, wie es etwa die Theorie von der sogenannten 'Krebspersönlichkeit' nahelegt, wäre falsch. Resilienz kann helfen, überhaupt gesund zu bleiben und mit einer Erkrankung besser umzugehen oder ihren Verlauf positiv beeinflussen. Einen hundertprozentigen Schutz vor Krankheit gibt es aber nicht.

Resilienz nicht missbrauchen!

Wir können unsere Resilienz stärken, um das Leben besser zu bewältigen. Wir sollten sie jedoch nicht dazu missbrauchen, um unsere Effizienz zu steigern oder uns selbst auszubeuten, nach dem Motto: Jetzt bin ich noch stärker, jetzt kann ich mir noch mehr aufladen!

"Es ist im Grunde wie mit dem Zeitmanagement: Das sollte man auch betreiben, um sich Freiräume zu schaffen und nicht, um sich den Kalender noch voller zu packen!" Prof. Reinhart Schüppel, Chefarzt der Johannesbad Fachklinik Furth im Wald.

Resilienz und Sucht

Suchtpatienten fehlt es oft an spezieller Resilienz. Sie gehen einen intuitiven Weg, indem sie zu einem Suchtmittel greifen. Das Belohnungszentrum im Gehirn reagiert positiv und das eigentliche Problem (z. B. eine Schlafstörung oder ein Partnerkonflikt) löst sich auf oder rückt weiter weg. Mit jedem weiteren Griff zum Suchtmittel wird dieses falsche Verhalten quasi trainiert. In der Suchttherapie gilt es deshalb, andere Wege aufzuzeigen, um Probleme zu lösen und Krisen anzugehen, durchzustehen oder zu bewältigen.

Aber: Süchtiges Verhalten hat komplexe Ursachen. Allein mangelnde Resilienz ist also keine ausreichende Erklärung dafür!

Resilienz und Depression

Depressionen haben teils innere, teils äußere schicksalhafte Auslöser. Letztere kann der Betroffene kaum beeinflussen. Oft handelt es sich um einen Verlust. Aber auch bei der Depression (oder der Vorstufe Burnout) gibt es eine Resilienz-Komponente. So hängt der Verlauf einer Depression auch davon ab, wie gut oder schlecht das soziale Netzwerk ist, das ein Betroffener vorab geknüpft hat. Gibt es beispielsweise Menschen, mit denen belastende Situationen besprochen und aufgearbeitet werden können? Wie viele Aufgaben hat sich ein Depressiver zusätzlich aufgeladen und was kann er wieder abgeben und loswerden?

Grenzen der Resilienz

Eines sollte man immer bedenken: Resilienz ist keine unerschöpfliche Ressource. Auch der widerstandsfähigste Mensch kann nicht beliebig viele Krisen bewältigen. Außerdem sollte man unbedingt anerkennen, dass es immer auch Faktoren einer schwierigen Situation gibt, die man gerade nicht beeinflussen kann. Man kann seine Resilienz auch durch Überlastung selbst schwächen.

Die gute Nachricht: Verlorene Resilienz kann man sich auch wieder zurückholen!

Hilfe für mehr Resilienz

Es gibt eine sehr breite Palette an Angeboten, die persönliche oder organisationsbezogene Resilienz zu stärken. Die tatsächliche Wirksamkeit von konkretem Resilienz-Training ist allerdings eher durch persönliche Erfahrung als durch fundierte wissenschaftliche Studien belegt. Darum gibt es auch so viele unterschiedliche Modelle zur Resilienz. Um besser verstehen zu können, was die Resilienz wirklich stärkt, hat man deshalb begonnen, einheitlichere Kriterien und Instrumente für Resilienz-Studien zu entwickeln und die Forschung zum Thema besser zu strukturieren und zu bündeln. Damit befasst sich aktuell z. B. das Deutsche Resilienz Zentrum in Mainz.