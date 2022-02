Heuschnupfen Wenn Pollen krank machen

"Man muss leider sagen, dass hier in den letzten Jahren etwas passiert ist, was uns Allergologen nicht gut gefällt. Und zwar ist diese Zusatzbezeichnung ‚Allergologie‘ in dem Sinne einfach weggefallen, dass diese Ausbildung jetzt einfach in den normalen Facharzt mit reinfällt. Sodass es, wie wir finden, keine ausreichende Ausbildung im Bereich der Allergologie gibt. Hier ist dringender Handlungsbedarf, weil die Allergie eine so wichtige Erkrankung ist und einfach so viele Menschen in Deutschland und Europa unter einer Allergie leiden. Deswegen brauchen wir ganz speziell ausgebildete Ärztinnen und Ärzte."