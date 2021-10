Wirkliche oder scheinbare Fortschritte? Streitfragen bei Herzoperationen

"Es gibt ganz klare Vorgaben der nationalen und internationalen Gesellschaften, bei welcher Konstellation eine Bypass-Chirurgie oder eine Stent-Behandlung das Bessere ist. Alle großen internationalen Studien haben gezeigt, dass im Langzeitverlauf die Bypass-Chirurgie der Stent-Behandlung überlegen ist. Eine Stent-Behandlung kommt auch grundsätzlich nicht in Frage, wenn alle Gefäße vom Verschluss betroffen sind oder wenn eine sogenannte Hauptstamm-Stenose vorliegt (eine Verengung in dem Gefäß, das direkt in die Herzkranzarterie führt). Es gibt aber trotzdem einige Erkrankungen, die man gut mit einem Stent behandeln kann, ohne dass es zu einem Rückfall kommen muss."