Neue Verfahren Herausforderung für Mediziner und Kassen

"In naher Zukunft wird man dazu in der Lage sein, nur unter Ultraschallkontrolle am schlagenden Herzen zu operieren. Denn die Drei-D-Bildgebung ist inzwischen so ausgereift, dass man mit modernen Bildgebungsverfahren sogar am Herzen endoskopisch operieren kann. Wir werden das bald auch bei uns im Herzzentrum anbieten können."