Heilwasser Unsichtbare Medizin aus der Natur

Es ist morgens, kurz vor sieben Uhr, in der Brunnen- und Wandelhalle von Bad Kissingen. Ein prächtiger Bau, der an ein Schwimmbad aus dem 19. Jahrhundert erinnert. Noch ist hier alles still. Nur leise hört man Wasser durch die strahlenden, goldenen Kupferrohre fließen. Gleich werden die ersten Gäste kommen, um hier Heilwasser zu trinken. Zweimal am Tag – in der Früh und am späten Nachmittag – schenken sogenannte Brunnenfrauen Heilwässer aus. In Bad Kissingen gibt es vier trinkbare Heilwasser-Quellen: Rakoczy, Pandur, Luitpoldsprudel und Maxwasser. Jede Quelle kann bei bestimmten Beschwerden helfen. Sie können zum Beispiel die Verdauung kontrollieren, bei Erkrankung der Atemwege oder Erschöpfungszuständen helfen.

Erwiesene Wirksamkeit

Heilwasser muss rein sein, natürlich und reich an Mineralstoffen und Spurenelementen. Seit über 500 Jahren ist es für seine vorbeugende, lindernde und heilende Wirkung bekannt. Damit zählt es zu den ältesten Naturheilmitteln. Heutzutage kann die Wirkung sogar wissenschaftlich nachgewiesen werden. Nur nach einem erfolgreichen Heilwasser-Test ist es erlaubt, das kostbare Nass auch als Heilmittel zu deklarieren. In Bad Kissingen finden solche Tests und Qualitätskontrollen wöchentlich statt. Zudem braucht es in Deutschland die Zulassung als Arzneimittel. Dafür muss die therapeutische Wirksamkeit nachgewiesen werden.

Der lange Weg zum Heilwasser

Natürliches Heilwasser entspringt unterirdisch. Es ist Teil des natürlichen Wasserkreislaufs der Erde. Regenwasser dringt in die Erde ein, sickert durch verschiedene Gesteinsarten und reichert sich in den Erdschichten mit Mineralien an. Fließt es zum Beispiel durch vulkanisches Gestein, kann es Kohlensäure aufnehmen, fließt es durch mineralisches Gestein können Natrium, Calcium oder Magnesium in das Wasser eingehen. Je nach geologischer Beschaffenheit entsteht so also ein unverwechselbares Wasser mit einer einzigartigen Kombination aus Mineralstoffen und Spurenelementen. Heilwasser ist Teil des natürlichen Wasserkreislaufs der Erde. Regenwasser dringt in die Erde ein, sickert durch verschiedene Gesteinsarten und reichert sich in den Erdschichten mit Mineralien an.

Wasserkraft von innen

Natürliche Heilverfahren sind sehr beliebt. Dazu zählt auch die ärztlich angeordnete Trinkkur mit Heilwasser. Das bedeutet, vier bis sechs Wochen lang bewusst, teilweise auch verordnet Heilwasser mit therapeutischer oder präventiver Absicht zu trinken. Dabei spielen die Zusammensetzung des Wassers, seine Temperatur, die Menge sowie der Zeitpunkt des Trinkens eine entscheidende Rolle. Im besten Fall sollte Heilwasser eine halbe Stunde vor dem Essen getrunken werden, damit sich die Mineralstoffe im Körper besser verbreiten können. Wichtig ist auch, vorab zu klären, welche Beschwerden mit welchem Wasser gelindert werden können oder welches Wasser einen speziellen Mangel ausgleichen kann. Bei Mineralstoffmangel zum Beispiel kann Heilwasser auch täglich getrunken werden.

Auch die Dauer des Trinkens ist entscheidend: Heilwasser sollte langsam und in kleinen Schlucken getrunken werden. Außerdem sollte man sich Zeit nehmen. Denn Heilwässer sind keine Durstlöscher. Hier geht es um den Genuss und das Bewusstsein der Wirkung.

Traditionell mit Kurmusik

Seit fast 200 Jahren trinken die Menschen in Bad Kissingen Heilwasser. Dabei sollen sie wandeln, da das Heilwasser beim Gehen seine Wirksamkeit besser entfalten kann. Traditionell wird die Trinkkur mit Kurmusik verbunden. Zeitgleich zum Brunnenausschank in der Wandelhalle lädt die Staatsbad Philharmonie Kissingen zum Konzert. Ein festes 13-köpfiges Orchester präsentiert nahezu täglich ein vielfältiges Programm auf hohem musikalischem und künstlerischem Niveau.

Weltbad Bad Kissingen

Seit zwei Wochen zählt Bad Kissingen zum Unesco-Welterbe. Das Bad ist eines der „Großen Bäder Europas“. Das sind Kurorte, die vom späten 18. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert internationale Bedeutung erlangten. Bad Kissingen galt damals als Modebad schlechthin. König Ludwig I. von Bayern verbrachte 1833 seinen ersten Kuraufenthalt dort. Ihm folgten Kaiserin Elisabeth „Sisi“ von Österreich-Ungarn und Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck.