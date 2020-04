Rezepte mit Bier oder Dörrobst Hefe selbst gemacht

Hefewasser aus Trockenobst

Zutaten



4 EL Rosinen, Datteln oder getrocknete Pflaumen

1 EL brauner Zucker oder Honig

500 ml lauwarmes Wasser

Einmachglas zum Abfüllen (Fassungsvermögen 1 l)

Zubereitung

Die Glasflasche samt Deckel sterilisieren/auskochen oder in der Spülmaschine spülen. Datteln, Zucker und Wasser in die Flasche einfüllen und gut schütteln. Die Flasche an einem warmen Ort, ohne direkte Sonneneinstrahlung stellen.

Getrocknete Datteln

Die Flüssigkeit sollte 5 bis 8 Tage reifen und jeden Tag, morgens und abends gut geschüttelt werden, damit sich kein Schimmel bildet. Ratsam ist es auch, den Deckel kurz zu öffnen, damit die Gase entweichen können. Nach zwei bis drei Tagen beginnt der Gärungsprozess. Das Wasser wird trüb und es bilden sich kleine Bläschen.

Der Gärungsprozess ist dann abgeschlossen, wenn sich keine oder nur noch sehr wenig Bläschen bilden. Das Hefewasser riecht dann etwas nach Alkohol. Schimmel sollte auf der Flüssigkeit nicht zu sehen sein. Sonst bitte alles entsorgen.

Das Hefewasser hält sich im Kühlschrank mehrere Wochen und sollte bei der Verwendung Raumtemperatur haben.

Verwendung von Hefewasser beim Backen

Beim Backen ersetzt man einfach die Flüssigkeit im Rezept durch das Hefewasser. Wissen sollte man auch, dass sich Triebkraft und Gehzeit stark verlängern. Am besten sollte man den Hefeteig über Nacht stehen lassen.

Neues Hefewasser herstellen

Um neues Hefewasser herzustellen, nimmt man ca. 100 ml vom "alten" Hefewasser, gibt 3 bis 4 Datteln dazu, einen Esslöffel Zucker und 500 ml Wasser. Das Ganze sollte wieder zweimal täglich geschüttelt werden und ist oftmals schon nach vier Reifetagen fertig.

Zu beachten ist hierbei: Bei dieser Art der Hefeproduktion ist es schwierig zu vermeiden, dass sich auch unerwünschte Organismen vermehren. Für Menschen mit schwachem Immunsystem oder schwangere Frauen ist dieses Prozedere deshalb nicht zu empfehlen.

Hefewasser aus Weizenbier

Zutaten



100 ml lauwarmes Hefeweizen

1 TL Zucker

1 TL Mehl

Einmachglas zum Abfüllen (500 ml Fassungsvermögen)

Zubereitung

Hefeweizen

Bier in das Einmachglas füllen, Zucker und Mehl hinzugeben. Das Glas verschließen und solange schütteln, bis sich Mehl und Zucker aufgelöst haben. Das Gemisch über Nacht an einem warmen Ort stehen lassen.

Am nächsten Tag kann das Hefewasser verwendet werden. Die Menge entspricht einem Hefewürfel plus 100 ml Wasser. Am besten für herzhafte Hefeteige geeignet, wie zum Beispiel Pizza oder Brot.

Hefe vermehren

Zutaten



21 g Hefewürfel

100 ml lauwarmes Wasser

100 g Weizenmehl 405

15 g Zucker

Zubereitung

Zutaten miteinander vermischen. 20 - 30 Minuten gehen lassen. Masse z.B. in einen Eiswürfelbehälter füllen und einfrieren. So ergeben sich Portionen von je 15 g (ausreichend für 500 g Mehl).

Und hier noch ein paar Rezepte ohne Hefe.

Dinkel-Quark-Brötchen ohne Hefe

Zutaten (für 9 Brötchen)



350 g Quark

300 g Dinkelmehl Type 630

2 Eier

2 - 3 EL Milch

1 TL Salz

1 Päckchen Backpulver

optional: Kerne zum Bestreuen

Dinkelmehl

Zubereitung

Alle Zutaten miteinander verrühren. Den Teig mit 2 Esslöffeln auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech portionieren. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Ober- Unterhitze) ca. 20 - 25 Minuten backen.

Brot ohne Hefe

Zutaten



250 g helles Mehl

250 g Vollkornmehl

1 Päckchen Backpulver

380 ml Wasser

1 - 2 TL Salz

2 EL neutrales Pflanzenöl

optional: 2 EL Saaten wie Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne oder Chiasamen

optional 1 - 2 EL Brotgewürz

Zubereitung

Mehl, Backpulver und Salz in eine Schüssel geben und gründlich vermischen. Nach Wunsch Saaten und Gewürze unterrühren. Wasser und Pflanzenöl zu den trockenen Zutaten geben und alles zu einem glatten Teig verrühren.

Nach Bedarf noch etwas Wasser oder Mehl hinzufügen. Den fertigen Teig in eine gefettete Kastenform füllen oder einen Brotlaib daraus formen und für circa 40 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Ober- Unterhitze) backen.