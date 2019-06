Bayern 2 präsentiert Hazmat Modine

Ob Folk, Blues, Jazz oder Avantgarde - Hazmat Modine können alles. Die Band um Gründer Wade Schuman überzeugt mit einer unglaublich großen Bandbreite an Genres und Instrumenten. Im Juni sind sie in Aschaffenburg, Erlangen und München live zu erleben.

Donnerstag, 13. Juni 2019, 20:00 Uhr Veranstaltungsort: Aschaffenburg, Colos-Saal

New York ist die Heimat von Hazmat Modine. Und so wie dort seit Jahrhunderten Menschen verschiedenster Kulturen aufeinandertreffen, entsteht auch die Musik der Gruppe. Allein die Besetzung mit Mundharmonika, Banjo, Blechbläsern, Gitarre und Geige vereint das Beste aus traditionellen amerikanischen Folkbands, Balkan-Blaskapellen und Jazzcombos.

Die Musik, die die achtköpfige Truppe produziert, ist aber noch um ein Vielfaches bunter. Cajun, westafrikanische Rhythmen, mongolischer Obertongesang: kaum ein Genre, das Hazmat Modine nicht schon in ihren einzigartigen Sound integriert hätten.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgen die 17 Hippies aus Deutschland und auch andere Gruppen, die sich als regelrechte Global Player in der Weltmusikszene einen Namen gemacht haben. Dennoch sind Hazmat Modine mit ihrem Groove und ihren Entertainment-Qualitäten sofort als amerikanische Band erkennbar.

Mit neuem Album auf große Fahrt

Wade Schuman, Kopf der Band und Kunstdozent, hier in plastischer Form

Man kann dabei durchaus von einem Allstar-Ensemble sprechen, denn jeder von ihnen hat schon mit großen Namen aus der Pop- und Folk-Szene gearbeitet. Gründer und Bandleader Wade Schuman kommt aus der bildenden Kunst und sorgt dafür, dass die visuelle Erscheinung der Band mit der Musik Schritt hält. Der ausgefallene Bandname setzt sich aus der Abkürzung für "hazardous materials" - also Gefahrenstoffe - und dem Heizlüfter der Firma Modine zusammen, die wie die Bläser in seiner Band viel heiße Luft erzeugen würden, so Schuman.

Dass Hazmat Modine alles andere als heiße Luft fabrizieren, beweisen sie einmal mehr auf ihrem vierten Studioalbum namens "Box Of Breath", das im Frühjahr 2019 erscheint. Leichtfüßig, aber auch wehmütig beschäftigt sich die Band darauf mit dem Menschsein und dem Kreislauf des Lebens.

Das dazu passende Coverbild von einem Ruderboot im Sonnenuntergang lässt sich aber auch anders interpretieren: Hazmat Modine sind auch nach mehr als 20 Jahren immer noch auf dem Weg zu neuen Ufern. Und sie überqueren für ihre Europatournee abermals den Großen Teich. In Bayern sind Hazmat Modine gleich drei Mal zu erleben: Am 2. Juni im E-Werk Erlangen, am 4. Juni im Münchner Ampere und am 13. Juni im Colos-Saal Aschaffenburg - präsentiert von Bayern 2.

