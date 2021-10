Erdogan auf Konfrontationskurs Hat sich Ihr Bild von der Türkei verändert?

Trotzdem sprechen Außenpolitiker von CDU, FDP und Linken von einer außenpolitischen Eskalation. Auch, weil am kommenden Wochenende in Rom der G20-Gipfel stattfindet. Erdogan wird dort unter anderem mit US-Präsident Biden zusammenkommen.



Oppositionspolitiker in der Türkei warfen Erdogan vor, er wolle mit der Eskalation von wirtschaftlichen Problemen des Landes ablenken. Kemal Kilicdaroglu, der Vorsitzende der größten Oppositionspartei CHP, twitterte: "Der Grund für diese Maßnahmen ist nicht der Schutz nationaler Interessen, sondern die Schaffung künstlicher Gründe für den Ruin der Wirtschaft."