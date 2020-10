"Give Peace a Chance" Hat John Lennon die Welt verändert?

Heute wäre er 80 Jahre alt geworden: John Lennon, geboren am 9. Oktober 1940 in Liverpool, neben Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison bekannt geworden als einer der vier Beatles, nach der Trennung der Band solo unterwegs, im Jahr 1980 mit 40 Jahren ermordet vor seinem Wohnhaus in New York.

"Help", "A hard day's night" oder "Strawberry fields forever" – unvergessliche Beatles-Songs, die John Lennon (oft in Zusammenarbeit mit Paul McCartney) geschrieben hat. Dazu kommen Solo-Stücke wie "Imagine" - oder "Give Peace a Chance".

Engagement für den Frieden

John Lennon war ein politischer Mensch: Angesichts des Vietnamkriegs ist 1969 im Hotelzimmer bei einem "Bed-In" mit Yoko Ono der Song "Give Peace a Chance" entstanden.

Die beiden ließen außerdem den Antikriegs-Appell "War is over! If you want it. Happy Christmas from John & Yoko" auf Plakate drucken - ein Motiv, das zur Ikone wurde.

Was verbinden Sie persönlich mit John Lennon, mit seiner Musik und mit seinem Engagement? Welche Bedeutung hatte er für die Popkultur? Hat John Lennon die Welt - und auch Ihr Leben - ein kleines bisschen besser gemacht?

Zu Gast bei Achim Bogdahn war der Journalist Peter Kemper. Er ist Autor des Buches "John Lennon: Leben, Werk, Wirkung".

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.