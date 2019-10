Hass und Hetze gegen Juden Was tun gegen den Antisemitismus?

Die antisemitisch motivierte Gewalt nimmt seit einigen Jahren zu in Deutschland. Wieder da oder nie wirklich weg: Wie stark ist der Judenhass in Deutschland? Was kann der Einzelne dagegen tun? Was ist Ihre Erfahrung?

An Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, sind Anfang Oktober zwei Menschen in Halle an der Saale erschossen worden. Der Schütze versuchte zuvor, in eine voll besetzte Synagoge einzudringen, scheiterte jedoch an der Sicherheitstür. Im Internet publizierte er antisemitisches Manifest.

Woher kommt Antisemitismus? Ist Judenhass nur bei Rechtsextremisten zu finden? Was kann man dagegen tun? Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller war Ludwig Spaenle, der Antisemitismusbeauftragter der bayerischen Staatsregierung

Wie ist Ihre Meinung?

