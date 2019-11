Spezielle Schilddrüsenerkrankungen Hashimoto Thyreoiditis und Morbus Basedow

"Beim Basedow ist das ein Antikörper gegen den TSH-Rezeptor. Der sitzt auf der Zelle der Schilddrüse und erhält normalerweise über das TSH (das Steuerhormon, das die Hirnanhangsdrüse aussendet) die Aufforderung, Hormone zu produzieren, also Jod aufzunehmen. Und dieser Antikörper aktiviert nun (am TSH vorbei) diesen Rezeptor, als ob der Körper Hormone bräuchte. Eben so, wie es ansonsten das TSH macht. In Wirklichkeit gibt es gar keine Anforderung, und das TSH ist niedrig, denn es ist ja genügend Hormon da! Die Zelle aber reagiert auf den Antikörper wie auf das TSH."