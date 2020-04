Happy Words Project Das Lexikon des Glücklichseins

Was haben die Worte "Berlenggang", "hygge" und "passegiare" gemeinsam? Sie alle beschreiben Zustände der Freude und des Glücks - der britische Psychologe Tim Lomas sammelt sie in seinem "Happy Words Project".

Fàng Xin, Meraki und Berlenggang - drei Wörter, die allesamt einen positiven Zustand bezeichnen und alle sind nicht wirklich zu übersetzen sind – sich entspannen, das Herz befreien lässt nur erahnen, was Chinesen mit dem Wort "Fàng Xin" meinen. Begeisterung und Leidenschaft fürs eigene Handeln trifft wahrscheinlich auch nur ungefähr das, was Griechen unter "Meraki" verstehen. Und fröhlich gehen und dabei die Hände schlenkern oder Hüften schwingen, klingt schon sehr viel umständlicher als das, was Menschen in Indonesien mit einem einzigen Wort fassen: Berlenggan, meint Tim Lomas.

Worte, die den Horizont erweitern

Für den britischen Psychologen sind all diese unübersetzbaren Worte ein großes Glück, ein Fenster zu den eigenen Gefühlen und ein Tor zur Welt. Sie öffnen ihm den Blick für fremde Kulturen und Lebensweisen, transportieren gleichzeitig ein angenehmes Gefühl und tragen dazu bei, sich besser in andere Menschen und Kulturen einzufühlen, wie er in einem TED-Talk erzählt.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Expanding our experiential horizons through untranslatable words | Tim Lomas | TEDxZurich

900 Wörter des Glücks aus fast 100 Sprachen

Seit fünf Jahren sammelt der britische Forscher nun schon für das "Happy Words Project" Wörter des Glücks, mehr als 900 sind es inzwischen, aus fast 100 Sprachen. Mittlerweile hat er ein ganzes Glossar des Glücks veröffentlicht, Worte der Liebe finden sich darin genauso wie Worte der Freude, Entspannung oder Gemütlichkeit. Die Idee dazu, kam ihm in der Küche seiner Mutter. Er erzählte ihr von einer Konferenz, bei der eine Psychologin aus Helsinki das Konzept "sisu" vorstellte.

Sisu - finnische Beharrlichkeit, Geduld und Tapferkeit

"Sisu" bezeichnet das, was die Finnen als die Seele ihrer Nation beschreiben: Beharrlichkeit, Geduld und Tapferkeit – eigentlich etwas, das in allen Menschen steckt. Lomas aber überlegte, welche Emotionen gibt es noch, die jeder kennt, für die es aber nicht in jeder Sprache ein entsprechendes Wort gibt. Lomas’ Mutter spricht Deutsch, schnell fielen ihr Ausdrücke ein, die sich kaum übertragen lassen: Fingerspitzengefühl, Zeitgeist oder Sehnsucht. Und Lomas dachte an seine erste große Reise mit 19 Jahren durch China.

Worte, die Gefühle transportieren

Er lernte dort nicht nur buddhistische Klöster kennen, sondern auch Begriffe wie Karma und Nirwana, die ihn bis heute begleiten. Und auch wenn er sie weiterhin nicht ganz übersetzen kann, so haben diese Worte seinen Horizont erweitert und rufen schöne Erinnerungen wach – etwa das italienische "Passeggiata", mit dem er mehr als Herumflanieren verbindet oder das nordische "hygge"-Gefühl, das mehr ist als Gemütlichkeit, sondern mit Zufriedenheit und Sicherheit verknüpft ist.

Glücklicher durch Worte des Glücks?

Dabei scheint allein schon die Beschäftigung mit positiven Wörtern zu wirken. Er selbst sei durch das Projekt glücklicher geworden, hat der Psychologe, der eigentlich an der University of East London zur Positiven Psychologie forscht, einmal einer Zeitung verraten: "Was wir als Realität betrachten, ist das Ergebnis unserer Wahrnehmung der Welt – und heute nehme ich positive Emotionen wahr, für die mir vorher die Worte gefehlt haben."