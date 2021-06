Bayern 2 präsentiert Haindling

Eine Musikerkarriere war dem Sohn eines Regensburger Tierarztes nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Zwar bekam Hans-Jürgen Buchner schon mit vier Jahren Klavierunterricht und lernte mit zwölf im Internat Trompete - aber seine Leidenschaft galt zunächst dem Töpfern von Keramik. Der gelernten Töpfermeister mag allerdings die Musik nicht, die in seiner Werkstatt aus dem Radio schallt, also produziert er seine eigene. Als sich bei einem Abendessen mit seinem englischen Freund Kevin Coyne, die Gelegenheit ergibt, einem Plattenmanager die Eigenproduktionen vorzuspielen, hat Buchner wenig später einen Plattenvertrag.