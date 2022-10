Hackerangriffe und Sabotageakte Machen Sie sich Sorgen um unsere Infrastruktur?

In weiten Teilen Deutschlands ging am Samstag auf den Schienen nichts mehr. Ein mutmaßlicher Sabotage-Akt hat die Infrastruktur der Bahn empfindlich getroffen. Unbekannte durchtrennten an zwei weit auseinander liegenden Orten Datenkabel der Bahn. Es ist nicht der erste große Akt von Sabotage in letzter Zeit. Erst eine Woche zuvor meldete die schwedische Staatsanwaltschaft, es habe in schwedischen Gewässern Detonationen gegeben, die zu erheblichen Schäden an den Nordstream-Pipelines geführt habe.