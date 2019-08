Sport ohne Korruption? Prof. Gunter Gebauer: "Ein frommer Wunsch"

radioWelt: Dass es Sport-Events wie eine Fußball-WM geben könnte, ohne dass im Hintergrund auch unschöne Geschäftspraktiken mit im Spiel sind, ist das eine Utopie?

Prof. Gunter Gebauer: Es ist ein frommer Wunsch. Man kann ja nun sagen, dass die meisten WM-Orte in den letzten Jahrzehnten mehr oder weniger in Korruptionsvorwürfe verwickelt worden sind. Genau das selbe haben wir leider Gottes auch bei den Olympischen Spielen.

Nun muss man sagen, es ist unglaublich viel Geld im Spiel. Das macht die Sache so kompliziert.

radioWelt: Dass mit dem Sport auch Geld verdient wird, ist das eine, aber Korruption oder Betrug ist noch einmal etwas anderes. Auch wenn der konkrete Fall der WM 2006 gerichtlich noch gar nicht geklärt ist und die Unschuldsvermutung auch da erst mal zu gelten hat. Was macht denn solche Sportevents so anfällig für Korruption?

Prof. Gunter Gebauer: Das ist einmal die Organisation, die Weltorganisation FIFA. Das ist so ähnlich wie zumindest früher beim IOC. Das Internationale Olympische Komitee hat aber ganz gut aufgeräumt. In den letzten Jahrzehnten, bei der FIFA ist das nur teilweise passiert. Nun muss man sich vorstellen die FIFA besteht aus einem Kongress mit über 200 Mitgliedern da kann jedes Mitgliedsland der FIFA einen Delegierten entsenden, der hat eine Stimme. Das heißt 200 Leute, die über den Veranstaltungsort bzw. das Land abzubestimmen haben. Und wir haben ein Exekutivkomitee das besteht aus 25 Mitgliedern - angeblich alles ehrenamtlich. Man muss sich vorstellen, die Sitzungsgelder bei solchen Tagungen liegen zwischen 25.000 und 50.000 Dollar. Da lohnt es sich schon mit dabei zu sein, ehrenamtlich.

radioWelt: Ist dieser Profisport, dieser Eventsport ein Abbild der Gesellschaft, wie auch Politik oder Wirtschaft - im Guten wie im Schlechten. Oder ist es eigentlich noch schlimmer?

Prof. Gunter Gebauer: Es ist vielleicht sogar noch schlimmer, weil Wirtschaft kann ja in vielerlei Hinsicht kontrolliert werden. Wir wissen, dass das nicht immer der Fall ist. Wir wissen, dass manchmal Skandale - siehe Abgasskandal und so weiter - erst Jahre später aufgedeckt wird, aber wenn es dann aufgedeckt wird, wird es abgearbeitet. Jedenfalls wollen wir das hoffen. Beim Sport mahlen die Mühlen sehr langsam und die innersportliche Gerechtigkeit, die Prozedur Skandale aufzudecken und die FIFA beispielsweise so weit zu reinigen, dass sie einen korruptionsfreien Sport haben. Das funktioniert eben nicht gut.

radioWelt: Welche Konsequenzen ziehen Sie nun aus alledem, oder müsste der Sport ziehen, damit künftige Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele vielleicht doch wieder mehr mit sportlichen Idealen zu tun haben?

Prof. Gunter Gebauer: Die Sache muss viel transparenter gemacht werden. Das Olympische Komitee hat versucht da einigermaßen Ordnung und Klarheit reinzubringen. Das kann zwar nicht unbedingt als Vorbild dienen, aber es ist schon mal besser als bei der FIFA. Es müssen Ethikkommissionen da sein, die funktionieren. Das ist auch bei der FIFA nicht gegeben. Und dann gibt es immer noch die Presse als eine mögliche Macht, die Skandale aufdeckt. Oder von außen wird hineingewirkt, wenn die Möglichkeit besteht. Da ist insbesondere das Justizsystem der USA zu nennen, die sofort zugreifen, wenn jemand - beispielsweise ein brasilianischer Funktionär - seine Korruptionsmillionen in Florida angelegt hat.