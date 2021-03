Gegen Schmerzen und Viren Therapie bei Gürtelrose

Damit sich ein Patient gar nicht erst das Schmerzempfinden antrainiert, beginnen Mediziner heute in der Regel sofort mit einer Schmerztherapie. Die Schmerzen tauchen immer in dem Gebiet auf, in dem der Zoster an die Oberfläche tritt, oft strahlen sie dazu nach rechts, links, oben und unten aus. Manche Patienten mit Gürtelrose haben allerdings auch gar keine Schmerzen.