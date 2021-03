Was ist eine Gürtelrose? Wenn das Varizella-Zoster-Virus wieder aktiv wird

Nachdem die Windpocken abgeheilt sind, zieht sich das Virus in ein Nervenganglion zurück, das ist ein Verteilerzentrum der Nerven außerhalb von Rückenmark und Gehirn. Dort ruht das Virus, so lange es vom Immunsystem in Schach gehalten wird. Es greift keine neuen Zellen an und vermehrt sich auch nicht. Ist das Immunsystem dazu allerdings nicht mehr in der Lage, kann das Virus erneut aktiv werden. Es wendet sich dann vor allem gegen Haut- und Nervenzellen - dort tritt dann die Gürtelrose auf.

Während das Herpes-Virus bis zu zehnmal im Jahr ausbrechen und z.B. Bläschen an der Lippe auslösen kann, bekommt man eine Gürtelrose in der Regel nur einmal im Leben. Dann hat die Immunitätslage gegenüber dem Windpockenvirus nachgelassen, oder eine Grunderkrankung ist der Auslöser. Deutschlandweit nimmt die Anzahl der Gürtelrose-Patienten stark zu, parallel zur demographischen Entwicklung und dem wachsenden Anteil älterer Menschen.

Immunsystem im Alter

Wie alles Gewebe altert auch das Immunsystem des Menschen. Mediziner sprechen vom „immune aging“. Dabei werden im Laufe der Zeit Immunzellen dysfunktional, können ihren Aufgaben nicht mehr gerecht werden und sind nicht mehr so fit wie beim jungen Menschen. Im positiven Sinne verlieren Menschen über 50 zwar ihre Allergien z.B. gegen Pollen. Im selben Ausmaß büßen aber die Immunzellen auch ihre Fitness ein - deswegen tritt die Gürtelrose vorwiegend bei Menschen ab 50 auf.

Virus im Ruhemodus

Früher dachte man, eine Infektionskrankheit müsse immer hundertprozentig ausheilen, damit man wieder gesund wird.

Gute Immunitätslage

Mediziner vermuten mittlerweile, dass ein gewisser Sinn hinter der Tatsache steckt, dass das Varizella-Zoster-Virus ein Leben lang in einem Nervenganglion ruht. Denn so „erinnert“ es das Immunsystem immer wieder daran, dass es noch da ist. Es wirkt wie eine Depot-Impfung und trägt so zu einer guten Immunitätslage bei.

Auslöser

Wird das Immunsystem entweder im Laufe des Lebens durch Alterungsprozesse, durch starke Sonneneinstrahlung, eine Grunderkrankung, eine Operation oder durch Stress eingeschränkt, kann das Varizella-Zoster-Virus erneut aktiv werden. Dabei wandert es die nächstgelegene Nervenbahn entlang zur Haut, dort entsteht die Gürtelrose.

Geschwächtes Immunsystem