Bayern 2 präsentiert Glen Hansard

Glen Hansard

Für "Falling Slowly" heimste er 2008 den Oscar für den besten Song ein. Der Soundtrack zum Film "Once" beförderte Glen Hansard auf der Karriereleiter ganz nach oben. Mittlerweile platzieren sich seine Soloalben regelmäßig auch in den deutschen Album-Charts. So auch seine aktuelle Platte, die der Ire im November live in München präsentieren wird.