Wirtshausleben, Wirtshaussterben Gibt's bei Ihnen noch eine Dorfwirtschaft?

Ein Stammtisch in der Wirtschaft – keine Selbstverständlichkeit mehr: In vielen Orten schließen die Wirtshäuser. Das Tagesgespräch hat gefragt: Welches Engagement gibt es für den Erhalt dieser Institution? Was geht verloren?