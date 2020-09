Gewalt und Mobbing gegen Lehrkräfte nehmen zu Was läuft da schief?

Gewalt gegen Lehrkräfte hat in den vergangenen Jahren an allen Schulformen stark zugenommen. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) stellte entsprechende Ergebnisse einer Forsa-Befragung vor, die in seinem Auftrag im Januar und Februar dieses Jahres unter 1302 Schulleitungen durchgeführt wurde. Das Ergebnis ist erschreckend: 61 Prozent der Schulleitungen geben an, dass es in den letzten fünf Jahren an ihrer Schule Fälle gab, in denen Lehrkräfte direkte psychische Gewalt erlebten.

Experten bei Bayern 2

Gast bei Bayern 2-Moderator Achim Bogdahn ist heute die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands Simone Fleischmann. Telefonisch zugeschaltet ist außerdem Peter Sommerhalter, vom Bündnis gegen Cybermobbing e.V..

Wie ist Ihre Meinung?

