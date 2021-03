Gewalt gegen Frauen Wie kann man sie beenden?

Eine Gewalttat, die für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat: Die 33-jährigen Londonerin Sarah Everard wurde am 3. März auf dem Heimweg mutmaßlich von einem Polizeibeamten entführt und dann ermordet. Dieser Feminizid hat international eine Debatte über Gewalt gegen Frauen angefacht.

Mit Angst auf dem Weg nach Hause

#textmewhenyougethome – "Schreib mir, wenn du zu Hause bist" – ein Hashtag, der seitdem in den Sozialen Medien kursiert. Weltweit berichten Frauen über ihre Gewalterfahrung, Diskrimierung und Angst.

Gewalt in der Partnerschaft - ein unterschätztes Problem?

Und wie steht es um die Gewalt, die zu Hause stattfindet - in privaten Beziehungen, in den Familien? Partnerschaftsgewalt ist eine der häufigsten Straftaten in Deutschland. Ein Großteil der Übergriffe kommt allerdings nie ans Tageslicht: aus Scham, aus Angst, wegen der Kinder.