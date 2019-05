Politisch inkorrekt und komplett unter der Gürtellinie Kabarettist Sven Kemmler über den britischen Humor

Seit Jahren begeistert der "Kulturkomiker" das geneigte Publikum mit seinem englischsprachigen Soloprogramm "Englischstunde – To fuck or not to be". Auf britischen Bühnen ist alles erlaubt, erzählt er, "und das halte ich für sehr gesund". Im Interview klärt er uns über die Eigenheiten des britischen Humors auf.

Über Großbritannien, besonders über England, gibt es ja einen ganzen Haufen Klischees. Was ist denn Ihr liebstes England-Klischee aus Sicht eines Kabarettisten?

Das ist die englische Höflichkeit und gleichzeitig diese ständige Scham. Engländer schämen sich gefühlt von morgens bis abends über sich selbst. Völlig egal, was sie machen. Das ist eine Mischung aus Bürgerlichkeit bei der immer irgendwo auch der Abgrund lauert.

In ihrem Programm Englischstunde spielt vor allem die englische Sprache in all ihren Facetten eine wichtige Rolle. Welche englische Sprach-Spielart gefällt Ihnen am besten und warum?

Das ganz durchschnittliche Amerikanisch empfinde ich als den wahrscheinlich unerotischsten aller englischen Dialekte, weil das immer so ein bisschen nach MacDonalds klingt. Mein Lieblings-Herzens-Dialekt ist der schottische.

Der hat etwas irgendwie Kauziges, Liebenswertes aber auch ein bisschen was Raues …

Ein bisschen wie ihre Getränke. Ich finde es klingt wie Whisky.

Der englische Humor, das ist ja quasi schon eine Art eingetragenes Markenzeichen, könnte man sagen. Was unterscheidet denn den englischen Humor vom Humor der restlichen Welt?

Also ich glaube, das größte Kennzeichen des britischen Humors ist das Sich-Über-Sich-Selbst-Lustig-Machen. Das macht niemand so konsequent. Und da sind die Briten auch völlig schmerzfrei. Sie nehmen sich selbst auf die Schippe, bis der Arzt kommt und dann gehen sie noch weiter. Das macht sie auch so sympathisch: Weil man spürt, da nimmt sich jemand gleichzeitig sehr wichtig und überhaupt nicht. Und deswegen ist dieser Humor dann auch gern mal ein sehr dunkler, ein sehr schwarzer Humor.

Manchmal habe ich den Eindruck, Briten sind irgendwie schneller im Kopf. Da fliegen die Witze hin und her. Sind die Briten denn generell lustiger als wir Deutsche?

Sie sind halt von klein auf daran gewöhnt. Da nimmt man sich ständig untereinander auf die Schippe. Und das von morgens bis abends. Man hat also einfach mehr Übung. Das ist so eine Art Sprach-Judo.

Ich glaube, mit Humor hat man eben auch eine Möglichkeit in einer Gruppe zu glänzen – vor allem, wenn man kein Aussehen hat. Ich sage mal so: Es gibt tendenziell hübschere Völker als unsere Nachbarn in der Nordsee. Deswegen haben sie Humor. Wobei: Wer im Glashaus sitzt ...

Blicken Sie als Kabarettist vielleicht auch manchmal ein bisschen neidisch auf die Insel, wenn man sich anschaut, was für Maßstäbe da gerade in puncto Humor gesetzt wurden und werden.

Absolut. Worauf ich und auch viele Kollegen neidisch sind, ist die größere Freiheit die man dort hat. Sie reden über Dinge ... wenn man das bei uns tun würde, würden die Leute Eier werfen.

Was sind das denn für Dinge?

Eine Gürtellinie gibt's dort nicht auf der Bühne. Sobald es eine Bühne ist und etwas als "Comedy" gekennzeichnet ist, ist alles erlaubt. Da gehen die so weit unter die Gürtellinie oder in politische Inkorrektheiten, dass einem wirklich die Haare zu Berge stehen. Das macht Laune. Ich halte das für sehr gesund.