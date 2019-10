Bayern 2 hilft mit Packen Sie ein "Geschenk mit Herz"

Das Prinzip ist einfach. Wer Kindern eine Freude machen möchte, braucht einen Schuhkarton, der mit Geschenkpapier beklebt wird. Hinein kommen dann kleine Geschenke, wie Blöcke und Stifte, Zahnpasta und Kamm oder Spielzeugautos und Kuscheltiere. Hier erfahren Sie, was genau hineindarf und was lieber nicht

Den fertig gepackten Karton bringen Sie bis zum 12. November einfach zur nächstgelegenen Sammelstelle. Die nächste in Ihrer Nähe finden Sie hier

Humedica holt die Päckchen mit vielen ehrenamtlichen Fahrern ab und bringt sie erstmal ins Lager nach Kaufbeuren, wo freiwillige Helferinnen und Helfer die Päckchen sortieren und nachschauen, ob nicht aus Versehen etwas im Paket gelandet ist, was nicht durch den Zoll kommt oder für Kinder ungeeignet ist. Dann endlich geht ihr Päckchen auf Reisen.

Über regionale soziale Einrichtungen werden die Geschenke an Mädchen und Jungen aus armen Regionen in Osteuropa verteilt. In diesem Jahr warten Kinder in Albanien, im Kosovo, in der Ukraine, in Rumänien, in der Republik Moldau und in Serbien auf ein Weihnachtspäckchen. Ein kleiner Teil der Päckchen geht an bedürftige Kinder bei uns in Bayern. Jungs im Alter von 11 bis 14 bekommen leider die wenigsten Päckchen, obwohl der Bedarf hoch ist. Es wäre schön, wenn Sie auch für diese Altersgruppe ein Päckchen schnüren.

Weitere Infos unter: https://www.geschenk-mit-herz.de/