Gericht kippt Berliner Mietendeckel Wie bekommen wir bezahlbaren Wohnraum?

Sind die getroffenen Maßnahmen zur Mietpreisregulierung ausreichend?

Teure Mieten machen vielen Bürgern seit Jahren zu schaffen. Besonders betroffen sind Geringverdiener in den Metropolen, weil unterm Strich die Zahl der günstig vermieteten Wohnungen kontinuierlich sinkt. Um die Mieten im Zaum zu halten, setzen Kommunen deshalb weiterhin vor allem auf Neubau und Nachverdichtungen, um so den Markt mit mehr Angeboten zu geringeren Preisen zu bewegen.

Was wären alternative und nachhaltigere Lösungen? Wie verändert Corona und die Option auf Home Office den Wohnungsmarkt? Zieht es mehr Menschen aufs Land und könnten überflüssig gewordene Büroflächen in Wohnraum verwandelt werden? Was ist Ihre Meinung?