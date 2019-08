Gerecht oder überflüssig? Brauchen wir eine Vermögenssteuer?

Die SPD möchte eine Vermögenssteuer. Der Koalitionspartner Union hingegen glaubt: Deutschland braucht genau das Gegenteil, steuerliche Entlastungen. Was meinen Sie: Muss der Reichtum in Deutschland besser umverteilt werden? Sollten Millionäre besteuert werden? Oder würde das der Wirtschaft schaden?

Die SPD will vor allem die 45 Multimillionäre in Deutschland stärker zur Kasse bitten. Diese besitzen ungefähr so viel Vermögen wie die Hälfte der Bundesbürger. Der derzeitige SPD-Chef Torsten Schäfer-Gümbel nannte die Steuer "ein sehr zielgerichtetes Instrument, um Multimillionäre oder Milliardäre angemessener an der Gesamtbelastung zu beteiligen."

Gemischte Reaktionen der anderen Parteien

CDU und CSU sind anderer Meinung: Die Vermögenssteuer sei "ein alter Hut und ein Irrweg", sagte CSU-Parteichef Markus Söder. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier glaubt, die Steuer würde Investitionen in Deutschland verhindern und eine Neiddebatte auslösen. Die Linke hingegen findet die SPD-Pläne noch zu zaghaft. Sie will Menschen mit einem Vermögen von über einer Million Euro mit fünf Prozent belasten.

Das Tagesgespräch will daher wissen: Brauchen wir eine Vermögenssteuer?

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius ist Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg und Wirtschaftsweiser.

