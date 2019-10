Georg Elser Der einsame Hitler-Attentäter

Lichtinstallation zum Gedenken an Georg Elser in der Türkenstraße in München (2009)

Das sagt die Schriftstellerin Hella Schlumberger - die Frau, die bei den Recherchen zu ihrem Buch über die Türkenstraße auf Elsers Spuren in Münchens Maxvorstadt stieß und hier mit der Gründung der Georg-Elser-Initiative erfolgreich zu seiner Lobby geworden ist: Auf der Höhe seiner Wohnung konnte sie 1997 die Schaffung des Georg-Elser-Platzes durchsetzen - und anregen, dass die Stadt einen Kunstwettbewerb ausschrieb für ein Elser-Denkmal an der dort gelegenen Schule.



Realisiert wurde eine Lichtinstallation an der Fassade der Schule: Jeden Abend um 21.20 Uhr leuchtet dort in schwer lesbaren Lettern und Zahlen das Datum "8. November 1939" auf, für genau eine Minute. - 21.20 Uhr, das war der Zeitpunkt an dem Elsers Bombe explodierte.



Die Erläuterung dazu befindet sich auf einer kleinen, schwarzen Metalltafel. Womit das Denkmal fast mehr an die Unwilligkeit erinnert, sich an Georg Elser zu erinnern, als an Georg Elser selbst, eine Unwilligkeit für die es, wie Hella Schlumberger immer wieder erfahren hat, einen Grund gibt.