Bayern genießen: Genug - Bayern genießen im März

Unsere Themen aus den bayerischen Regionen rund ums Motto "Genug"

Oberbayern:

Genug zu Essen - die Erfinder des Kinderbreis. Von Sarah Khosh-Amoz

Niederbayern:

Genug haben - ein Sprachwissenschaftler über ein bayerisches Lebensgefühl. Von Birgit Fürst

Oberpfalz:

Genug ist nie genug - die Maßlosigkeit des Oberpfälzers Max Reger. Von Ulli Scherr

Mittelfranken:

Genügsame Pflanzen und Tiere - Überlebenskünstler in der Fränkischen Sandachse. Von Petra Nacke

Oberfranken:

Gerade noch gut genug - das Holz im Frankenwald. Von Ulrich Detsch.

Unterfranken:

Gerade so genug - Fehlender Fischnachschub in Unterfranken. Von Valentin Beige.

Schwaben:

Genug ist nie genug (Teil II) - Berg Brecht in Augsburg. Von Doris Bimmer.